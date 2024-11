Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano un Lunedì 18 Novembre caratterizzato da condizioni di pioggia leggera e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16,1°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, raggiungendo il 99%, e il vento soffierà da sud-sud est a una velocità di circa 1,5 km/h. Con l’avanzare della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo la pioggia come protagonista della giornata.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno una continuazione della pioggia leggera, con temperature che varieranno tra i 16,6°C e i 17,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, oscillando tra il 63% e il 98%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,3 km/h intorno alle 07:00, e si prevede che le precipitazioni continueranno a manifestarsi con intensità variabile, accumulando circa 0,5 mm di pioggia entro le 10:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non cambieranno drasticamente. La pioggia leggera persisterà, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100% durante le ore centrali della giornata. Il vento continuerà a soffiare da ovest, con una velocità che potrà arrivare fino a 17,6 km/h. Le precipitazioni si attesteranno su valori compresi tra 0,2 mm e 0,32 mm.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano una leggera diminuzione dell’intensità della pioggia, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno al 70%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 18°C, mentre il vento potrà raggiungere raffiche di 22,4 km/h. Anche in questo frangente, la pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli che si aggireranno attorno ai 0,3 mm.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Martedì e Mercoledì potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con una predominanza di nuvole e piogge intermittenti. Gli amanti del sole dovranno attendere ulteriori aggiornamenti per sperare in un cambiamento significativo delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° Assenti 1.8 SSE max 6.7 Scirocco 71 % 1015 hPa 4 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 7 % 7.8 SSE max 11.9 Scirocco 72 % 1014 hPa 7 pioggia leggera +16.7° perc. +16.4° 0.25 mm 11.3 SE max 13.6 Scirocco 75 % 1014 hPa 10 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.5 mm 10.4 SSE max 12.6 Scirocco 74 % 1014 hPa 13 pioggia leggera +17.8° perc. +17.5° 0.24 mm 9.9 O max 13.7 Ponente 71 % 1013 hPa 16 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.12 mm 8.6 ONO max 13 Maestrale 72 % 1013 hPa 19 pioggia leggera +18° perc. +17.6° 0.26 mm 18.4 O max 22.4 Ponente 70 % 1014 hPa 22 pioggia leggera +17.6° perc. +17.3° 0.38 mm 15.4 O max 18.5 Ponente 69 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.