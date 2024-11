Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bacoli per Lunedì 25 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nella sera. Durante la notte, il cielo sarà sereno, ma già dalla mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 12,5°C e 15,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 72% nella sera, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella notte, Bacoli godrà di un cielo sereno con temperature che si aggireranno intorno ai 12,5°C. La mattina porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di nubi sparse che copriranno il cielo per il 30%. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 14°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo completamente coperto entro le 13:00, quando la temperatura toccherà i 14,6°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo coperto al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 14,9°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Est-Sud Est. Non si prevedono precipitazioni significative fino alla sera, quando si registrerà un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera.

La sera di Lunedì vedrà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno attorno ai 15,5°C. Le precipitazioni saranno leggere, con un accumulo previsto di 0,16 mm. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 72%, rendendo l’aria più umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose e temperature miti. Martedì e Mercoledì si prevede un cielo simile, con possibilità di piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, quando si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.7° perc. +11.3° Assenti 7.7 NE max 5.5 Grecale 49 % 1032 hPa 4 cielo sereno +12.5° perc. +11.2° Assenti 10.9 ENE max 10 Grecale 50 % 1030 hPa 7 cielo coperto +12.9° perc. +11.6° Assenti 4.9 ENE max 5.7 Grecale 51 % 1030 hPa 10 cielo coperto +14° perc. +12.8° Assenti 4.1 ESE max 5.4 Scirocco 54 % 1029 hPa 13 cielo coperto +14.6° perc. +13.7° Assenti 6.3 SSE max 6.9 Scirocco 61 % 1027 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.2° Assenti 6.7 ESE max 6.3 Scirocco 64 % 1026 hPa 19 cielo coperto +15.2° perc. +14.4° Assenti 6.6 ESE max 6.9 Scirocco 63 % 1026 hPa 22 cielo coperto +15.5° perc. +14.9° prob. 3 % 8.2 SE max 9.9 Scirocco 68 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:37

