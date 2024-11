Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Bacoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili. Le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge leggere che si alterneranno durante la giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che toccheranno i +17,4°C nel corso della mattina. La presenza di umidità elevata, che raggiungerà il 79%, contribuirà a creare una sensazione di maggiore freschezza, nonostante le temperature relativamente alte.

Nella notte, il cielo sarà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +15,5°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h da Sud-Sud Est. Le previsioni del tempo per le prime ore della giornata segnalano la possibilità di piogge leggere, con accumuli minimi di circa 0,13 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà nuovamente coperto e si verificheranno piogge leggere, con temperature che si alzeranno fino a +17,4°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori che si attesteranno attorno al 90%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, mantenendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo continuano a indicare piogge leggere, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +17,2°C. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando a nubi sparse, ma le probabilità di pioggia rimarranno elevate. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a un clima piuttosto umido.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la possibilità di piogge leggere che si ripresenteranno. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, mentre l’umidità continuerà a essere alta. La brezza leggera da Sud-Sud Est accompagnerà la serata, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Mercoledì e giovedì si prevede un graduale aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni, con cieli che tenderanno a schiarirsi. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.5° perc. +15° prob. 18 % 10 SSE max 12 Scirocco 74 % 1025 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.15 mm 10.5 SSE max 14.8 Scirocco 78 % 1024 hPa 7 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 26 % 10 SSE max 14.5 Scirocco 77 % 1024 hPa 10 pioggia leggera +16.8° perc. +16.6° 0.16 mm 7.9 S max 12.6 Ostro 77 % 1024 hPa 13 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.11 mm 8.2 SSE max 10.4 Scirocco 76 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.2° perc. +16.9° prob. 32 % 7.5 SSE max 9.4 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +17° perc. +16.8° prob. 25 % 7.5 SSE max 9.4 Scirocco 79 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +17° perc. +16.9° 0.16 mm 6.9 SSE max 9.4 Scirocco 80 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:37

