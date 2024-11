Previsioni Meteo Bacoli: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bacoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature miti. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con una percentuale che varierà dal 10% al 26%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 12,5 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con poche nuvole, mantenendo temperature comprese tra 17,3°C e 19,5°C. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 52-66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022-1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 19,8°C, con una leggera intensificazione della copertura nuvolosa, che passerà dal 22% al 37%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una velocità che non supererà i 8,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la probabilità di pioggia al 2%.

La sera si presenterà con un cielo prevalentemente sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 18,4°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10-15%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una brezza fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bacoli nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Domani e dopodomani, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di giornate piacevoli e miti, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Bacoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18.3° perc. +17.9° prob. 8 % 12.1 NE max 12.5 Grecale 65 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.5° perc. +17° prob. 8 % 10.8 ENE max 12 Grecale 66 % 1024 hPa 7 poche nuvole +17.4° perc. +16.9° prob. 5 % 10.5 ENE max 11.1 Grecale 65 % 1024 hPa 10 poche nuvole +18.9° perc. +18.3° prob. 5 % 7.9 E max 9.7 Levante 54 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.7° perc. +19° prob. 2 % 7.5 SE max 8.5 Scirocco 52 % 1021 hPa 16 nubi sparse +19.5° perc. +18.9° prob. 2 % 7.2 S max 7.5 Ostro 53 % 1021 hPa 19 poche nuvole +19.3° perc. +18.7° prob. 2 % 8.2 ENE max 12.9 Grecale 53 % 1021 hPa 22 poche nuvole +18.7° perc. +18.1° prob. 2 % 9.3 ENE max 11.4 Grecale 57 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:48

