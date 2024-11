Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13°C. La mattina porterà un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da un cielo sereno e una leggera brezza.

Nel corso del pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque sopra i 15°C. Il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con una leggera copertura nuvolosa che potrebbe aumentare verso la sera. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che varieranno tra i 4 e i 8 km/h, provenienti principalmente da sud e sud-ovest.

Durante la sera, si prevede una leggera variazione della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15°C, creando un’atmosfera piacevole per le attività all’aperto. L’umidità si manterrà su livelli moderati, oscillando tra il 49% e il 61%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1016 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di bel tempo. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione a possibili variazioni nel corso della settimana, poiché l’arrivo di correnti più fresche potrebbe influenzare le condizioni meteo. In generale, si prevede un inizio di settimana all’insegna della stabilità e del bel tempo, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.8° perc. +12.2° Assenti 6.7 OSO max 6.9 Libeccio 76 % 1020 hPa 5 cielo sereno +12.8° perc. +12° Assenti 7.5 SO max 7.7 Libeccio 74 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16° perc. +15.2° Assenti 5.8 SO max 6.7 Libeccio 61 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18° Assenti 6.7 NO max 9.3 Maestrale 47 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.3° perc. +17.6° Assenti 4.6 N max 5.6 Tramontana 54 % 1018 hPa 17 cielo sereno +15.4° perc. +14.7° Assenti 4.2 SSO max 4 Libeccio 64 % 1017 hPa 20 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 8.6 SSO max 8.5 Libeccio 56 % 1017 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° Assenti 8.4 SSO max 7.5 Libeccio 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:51

