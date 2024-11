Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di pioggia leggera e momenti di cielo coperto. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,9°C. La mattina porterà un miglioramento temporaneo, con cieli sereni e temperature in aumento fino a 21,9°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ritorno della pioggia, che si intensificherà nel corso della giornata, con picchi di umidità che raggiungeranno l’81%.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo presenterà poche nuvole e temperature stabili attorno ai 16,9°C. La copertura nuvolosa sarà contenuta, con una percentuale del 23%. I venti saranno leggeri, provenienti da sud, con una velocità di circa 7,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando condizioni di cielo sereno fino alle ore 11:00, quando la temperatura raggiungerà i 21,9°C. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, e a partire dalle ore 12:00, si prevede l’arrivo di pioggia leggera. Le precipitazioni si intensificheranno nel pomeriggio, con valori di umidità che toccheranno il 66% e temperature in calo fino a 18,8°C.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto e piogge intermittenti, con accumuli di pioggia che potrebbero raggiungere i 0,41 mm. La temperatura percepita scenderà a 19,8°C, mentre l’intensità del vento rimarrà leggera, con raffiche che non supereranno i 8,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 17,1°C. Il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’88%. Le probabilità di pioggia diminuiranno, ma non si escludono brevi rovesci.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni mostrano un quadro meteorologico variabile. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento per il fine settimana, con temperature in aumento e cieli più sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 16 % 7.8 SSO max 7.2 Libeccio 80 % 1026 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 17 % 7.8 S max 7.1 Ostro 80 % 1026 hPa 8 cielo sereno +19.7° perc. +19.4° prob. 4 % 8 SSE max 10.4 Scirocco 64 % 1027 hPa 11 poche nuvole +21.9° perc. +21.6° prob. 13 % 7.1 ESE max 10.3 Scirocco 55 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +20.9° perc. +20.6° 0.31 mm 3.1 ENE max 7.5 Grecale 59 % 1025 hPa 17 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 76 % 5.7 NNO max 6.8 Maestrale 81 % 1026 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +17.3° prob. 28 % 8.4 SSE max 11.6 Scirocco 80 % 1026 hPa 23 cielo coperto +16.9° perc. +16.8° prob. 5 % 9.4 S max 10.6 Ostro 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:58

