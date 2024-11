Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Bagheria si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima nelle ore diurne, mentre in serata si assisterà a un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 13,5°C, a causa di una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest, con velocità di circa 8,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,3°C nel tardo mattino. La temperatura percepita sarà simile, con valori di circa 18,6°C. I venti si presenteranno leggeri, con intensità variabile tra 2,4 km/h e 5,4 km/h, e l’umidità si ridurrà progressivamente, arrivando al 50% intorno alle 12:00.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con cielo sereno e temperature che inizieranno a calare leggermente, attestandosi attorno ai 15,8°C alle 16:00. Anche in questo caso, la temperatura percepita sarà di poco inferiore. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 15,2°C alle 19:00, per poi scendere a 14,5°C alle 23:00. La temperatura percepita seguirà lo stesso trend, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 79%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità che varieranno tra 6,3 km/h e 7,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione all’aumento della nuvolosità previsto per la sera, che potrebbe preludere a cambiamenti nel meteo nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.8° perc. +13.2° Assenti 8.7 SSO max 7.1 Libeccio 75 % 1025 hPa 5 cielo sereno +13.5° perc. +12.8° Assenti 8.6 SSO max 7 Libeccio 76 % 1025 hPa 8 cielo sereno +16.3° perc. +15.7° Assenti 6.3 SSO max 6.6 Libeccio 64 % 1025 hPa 11 cielo sereno +19.1° perc. +18.3° Assenti 1.6 E max 4.5 Levante 50 % 1024 hPa 14 cielo sereno +18.8° perc. +18.1° Assenti 6.2 NE max 4.6 Grecale 54 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.5° perc. +15° Assenti 4.4 SSE max 4.2 Scirocco 70 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.1° perc. +14.5° Assenti 6.8 SSO max 6.6 Libeccio 73 % 1024 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 7.7 S max 7.4 Ostro 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:47

