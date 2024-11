Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno poche nuvole e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a una mattina con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 19,8°C nel tardo mattino.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura percepita di circa 14,3°C. La mattina inizierà con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 19,3°C entro le ore 10:00. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 5,1 km/h e i 7,9 km/h, proveniente principalmente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà attorno al 75%, garantendo un clima piuttosto umido.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 17,6°C alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con nubi sparse che non porteranno a precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 7,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 74%.

La sera si presenterà simile al pomeriggio, con temperature che scenderanno fino a 15°C. La copertura nuvolosa si manterrà, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 6,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà intorno al 75%, contribuendo a un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagheria mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che continuerà a caratterizzare il clima. Non si prevedono significative variazioni, rendendo il clima ideale per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile portare con sé un indumento leggero per le ore serali.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 7.7 SSO max 7.1 Libeccio 76 % 1023 hPa 5 nubi sparse +14.2° perc. +13.7° Assenti 8 SSO max 7.2 Libeccio 76 % 1023 hPa 8 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° Assenti 5.1 SSO max 5 Libeccio 64 % 1024 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.2° Assenti 4 NNE max 4.7 Grecale 53 % 1023 hPa 14 nubi sparse +18.7° perc. +18.2° Assenti 6.4 NE max 5 Grecale 59 % 1023 hPa 17 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 4.4 SSE max 5.3 Scirocco 74 % 1024 hPa 20 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 6.6 S max 6.5 Ostro 75 % 1025 hPa 23 poche nuvole +15° perc. +14.6° Assenti 7.4 SSO max 6.7 Libeccio 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

