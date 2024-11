Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 15 Novembre indicano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni variabili, con un passaggio da piogge leggere a momenti di sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino alla mattina, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La velocità del vento varierà, ma si attesterà prevalentemente tra i 10 e i 20 km/h, proveniente da direzioni variabili.

Nella notte, le condizioni meteo a Bagheria presenteranno cielo sereno all’inizio, ma si prevede un aumento della nuvolosità con piogge leggere che si intensificheranno. La temperatura si attesterà intorno ai 15,2°C, con un’umidità che raggiungerà il 83%. Le precipitazioni saranno leggere, con una probabilità di pioggia che si aggirerà attorno al 47%.

Con l’arrivo della mattina, le piogge continueranno, con una temperatura che si manterrà sui 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 69%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,87 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 16 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 20,5 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con schiarite e momenti di cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, con una diminuzione della copertura nuvolosa che scenderà al 5%. Il vento si manterrà moderato, con velocità che varieranno tra i 15 e i 20 km/h.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 65%, e le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità che si attesteranno attorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature più miti. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. Domani, ci si aspetta un clima più stabile, mentre dopodomani potrebbe esserci un ulteriore miglioramento, con temperature in aumento e una diminuzione della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.6° perc. +14.4° 0.42 mm 11.5 O max 12.9 Ponente 85 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +15.1° perc. +14.9° 0.71 mm 12.1 NO max 13.9 Maestrale 84 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +16.4° perc. +15.9° 0.41 mm 17.6 NNO max 22 Maestrale 70 % 1018 hPa 11 nubi sparse +16.8° perc. +16.1° prob. 48 % 19.3 NO max 24.4 Maestrale 59 % 1018 hPa 14 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 18.4 NNO max 22.7 Maestrale 61 % 1019 hPa 17 poche nuvole +14.8° perc. +14.1° Assenti 13.8 NNE max 16 Grecale 68 % 1020 hPa 20 cielo coperto +15.3° perc. +14.6° Assenti 11 NNE max 12.2 Grecale 64 % 1021 hPa 23 cielo coperto +15.1° perc. +14.4° Assenti 7.3 NO max 8.5 Maestrale 66 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:52

