Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Bagheria di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di nuvole e pioggia leggera. I dati meteorologici suggeriscono che la temperatura si manterrà su valori miti, mentre il vento avrà un ruolo significativo, con raffiche che potrebbero rendere la percezione del freddo più intensa.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà al 55%, e il vento soffierà da Sud-Sud Ovest a una velocità di circa 16,7 km/h, con raffiche che raggiungeranno i 26,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%, ma non si prevedono piogge significative.

Nella mattina, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che salirà fino a 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 86% e il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 26 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, attorno al 15%, rendendo la mattinata relativamente asciutta, sebbene il cielo grigio possa influenzare l’umore.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di pioggia leggera. Le temperature scenderanno a circa 18°C, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino al 54%. Il vento si attenuerà leggermente, ma continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 22 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,29 mm. L’umidità si attesterà attorno al 78%, rendendo l’aria piuttosto umida.

La sera porterà con sé un cielo coperto e ulteriori piogge leggere. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i 15°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si manterrà attorno ai 19 km/h. Le precipitazioni si presenteranno con accumuli simili a quelli del pomeriggio, con valori che si aggireranno intorno ai 0,17 mm. La probabilità di pioggia rimarrà alta, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da piogge leggere e temperature miti, il weekend potrebbe portare schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima può essere imprevedibile.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.4° perc. +17.4° prob. 59 % 20.7 SO max 44.7 Libeccio 81 % 1009 hPa 5 nubi sparse +17.6° perc. +17.4° prob. 50 % 25.5 OSO max 53.4 Libeccio 77 % 1009 hPa 8 nubi sparse +19.3° perc. +19.1° prob. 19 % 24.5 SO max 49.3 Libeccio 68 % 1010 hPa 11 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° prob. 32 % 34.7 OSO max 53.9 Libeccio 66 % 1010 hPa 14 poche nuvole +19.5° perc. +19.3° prob. 66 % 26.1 O max 40.9 Ponente 69 % 1010 hPa 17 pioggia leggera +17.6° perc. +17.5° 0.29 mm 16.2 O max 20.5 Ponente 78 % 1013 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.7° prob. 12 % 16.3 ONO max 18.4 Maestrale 78 % 1015 hPa 23 pioggia leggera +15.4° perc. +15° 0.17 mm 17 ONO max 19.8 Maestrale 77 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:48

