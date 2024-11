Previsioni Meteo Bagheria: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un clima variabile con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 57%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,2°C, con venti da Sud-Sud Ovest a 17,7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%. Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura raggiungerà 17,1°C, con venti che si intensificheranno fino a 20,4 km/h. Nel pomeriggio, arriverà pioggia leggera, con temperature a 18,8°C e una probabilità di pioggia del 51%. Sabato, il cielo sarà sereno, con temperature in calo a 14,9°C e una probabilità di pioggia del 40%. Domenica, si prevede un cielo sereno e temperature fino a 18°C.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, si prevede un clima variabile con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 57%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,2°C, con una temperatura percepita di 16°C. I venti soffieranno da Sud-Sud Ovest a una velocità di 17,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 32,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 26%, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%.

Proseguendo verso l’alba, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che salirà fino al 97%. La temperatura salirà leggermente a 16,3°C, con una percezione di 16,2°C. I venti continueranno a soffiare da Sud Ovest a 18,9 km/h, con raffiche fino a 36,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà al 38%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto e la temperatura raggiungerà i 17,1°C. La percezione termica sarà di 16,9°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo i 20,4 km/h e raffiche fino a 41,2 km/h. La probabilità di pioggia si stabilizzerà al 43%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo con l’arrivo di pioggia leggera. La temperatura scenderà a 18,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di 18,8°C. I venti si manterranno a 29,6 km/h con raffiche fino a 50,3 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con valori che raggiungeranno il 51%.

La sera porterà con sé una continuazione della pioggia leggera, con temperature che scenderanno a 15,9°C. I venti si attenueranno leggermente, mantenendosi attorno ai 18,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con valori che si attesteranno attorno al 74%.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 53%. La temperatura scenderà a 14,9°C, con una percezione di 14,3°C. I venti soffieranno da Ovest-Nord Ovest a 27,6 km/h, con raffiche fino a 37,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 40%.

Nella mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 6%. La temperatura si attesterà a 14°C, con una percezione di 13,2°C. I venti si manterranno a 25,4 km/h, con raffiche fino a 34,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà molto bassa, solo del 4%.

Durante il pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà a 16,3°C, con una percezione di 15,2°C. I venti si attenueranno ulteriormente, raggiungendo i 19,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con umidità che scenderà al 46%.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature che scenderanno a 12,1°C. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità di 11,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa pari a 0%. La temperatura sarà di 11,5°C, con una percezione di 10,5°C. I venti soffieranno da Sud a 12,1 km/h, con raffiche fino a 11,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura salirà a 11,4°C, con una percezione di 10,5°C. I venti si manterranno leggeri a 11,5 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà ancora sereno e la temperatura raggiungerà i 18°C, con una percezione di 17,2°C. I venti si attenueranno ulteriormente, mantenendosi a 8,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

La sera di Domenica porterà un cielo nuvoloso con una copertura nuvolosa del 57% e temperature che scenderanno a 14,7°C. I venti saranno leggeri, con velocità di 7,4 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Bagheria si presenterà con un inizio piovoso Venerdì, seguito da un Sabato sereno e fresco, per poi concludersi con una Domenica tranquilla e temperata. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di Sabato e Domenica per godere di condizioni meteorologiche favorevoli.

