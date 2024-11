Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 3 Novembre a Bagheria si presenteranno favorevoli, con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si diraderanno nel corso della mattinata, lasciando spazio a un cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra 16°C e 21°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno a 1023 hPa, mentre l’umidità si attesterà intorno al 75%.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 16°C. La copertura nuvolosa sarà del 53%, e il vento soffierà da Sud-Sud Est a una velocità di 4,2 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà ulteriormente, e alle 01:00 si avrà un cielo sereno e una temperatura di 15,9°C. La situazione continuerà a migliorare fino alle prime ore del mattino, quando si registreranno temperature comprese tra 15,4°C e 17,1°C.

Durante la mattina, il clima sarà decisamente piacevole, con temperature che raggiungeranno i 21°C intorno a mezzogiorno. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 4%. Il vento si manterrà leggero, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità, sebbene presente, non influenzerà negativamente il comfort climatico, attestandosi attorno al 53%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà sereno, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Est a una velocità di circa 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non sarà sufficiente a creare disagio. Le condizioni di bel tempo si protrarranno fino a sera.

La sera si presenterà con temperature intorno ai 16°C, con un cielo ancora sereno e una leggera brezza. L’umidità si attesterà attorno al 78%, ma non ci saranno precipitazioni previste. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere un clima sereno e piacevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagheria indicano una giornata di sole e temperature miti, ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione favorevole, godendo di un clima che si preannuncia stabile e gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.7° perc. +15.3° Assenti 4.4 S max 5 Ostro 75 % 1023 hPa 5 poche nuvole +15.3° perc. +14.7° Assenti 4.6 S max 4.6 Ostro 72 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 1.9 SSE max 1.7 Scirocco 58 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.8° perc. +20.3° Assenti 6.2 NE max 4.1 Grecale 53 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 5.8 NE max 3.6 Grecale 58 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.1° perc. +16.9° Assenti 2.4 NE max 3.1 Grecale 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +16.5° perc. +16.2° Assenti 4.2 SSO max 3.3 Libeccio 78 % 1025 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.7° Assenti 3.8 SSO max 2.9 Libeccio 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 17:01

