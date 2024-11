Previsioni Meteo Bagheria: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Bagheria si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo prevalentemente serene, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 21,3°C, mentre il vento soffierà con intensità leggera. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023-1024 hPa, garantendo una stabilità atmosferica.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno ottimali, con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 15,1°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 73%, ma non si registreranno precipitazioni. La brezza leggera proveniente da Sud contribuirà a mantenere un clima gradevole.

Nel corso della mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle prime ore, per poi mostrare nubi sparse a partire dalle 09:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,3°C entro le 12:00. La copertura nuvolosa aumenterà, ma non si prevedono piogge. L’umidità si attesterà attorno al 50-66%, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità leggera.

Il pomeriggio porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto tra le 13:00 e le 15:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 18,9°C. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità aumenterà, raggiungendo valori fino al 66%. Il vento rimarrà moderato, con raffiche che non supereranno i 8,8 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a schiarirsi, con condizioni meteo serene che accompagneranno le ore notturne. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, mantenendo un clima piacevole. L’umidità si stabilizzerà attorno al 74-78%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagheria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature miti. Si prevede che il clima rimanga stabile, con poche variazioni significative. Pertanto, gli abitanti e i visitatori potranno godere di giornate piacevoli e soleggiate, ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Bagheria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.4° perc. +15° Assenti 5 S max 5.5 Ostro 75 % 1024 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 6 S max 6.1 Ostro 73 % 1024 hPa 8 cielo sereno +18.9° perc. +18.3° Assenti 3 SE max 3.8 Scirocco 57 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.1° perc. +20.6° Assenti 6 NE max 6 Grecale 49 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20° perc. +19.6° Assenti 7.9 NE max 6.3 Grecale 60 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 3.7 SE max 4.3 Scirocco 77 % 1023 hPa 20 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 5.8 S max 5.8 Ostro 75 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 5.8 S max 5.8 Ostro 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:59

