Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Bagno a Ripoli si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un cielo coperto già dalla mattina. Le temperature raggiungeranno un massimo di 18,6°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si assisterà a un leggero calo, con valori che scenderanno a 15,8°C. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 13°C.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una temperatura di 12,8°C e una leggera brezza proveniente da Est-Nord Est. Con l’arrivo della mattina, la situazione cambierà drasticamente: il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 18,6°C a mezzogiorno. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra 1,2 km/h e 2,2 km/h, rendendo l’aria piuttosto calma.

Nel pomeriggio, le condizioni di meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai 17,4°C. L’umidità si attesterà intorno al 52%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. La situazione non cambierà molto nemmeno nella sera, quando il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che scenderanno a 13°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagno a Ripoli indicano un proseguimento di condizioni nuvolose. Si prevede che le temperature rimarranno relativamente stabili, con possibili lievi variazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo coperto potrebbe persistere anche nei giorni successivi. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.3° perc. +11.4° Assenti 4.6 ENE max 4.2 Grecale 71 % 1025 hPa 5 nubi sparse +11.6° perc. +10.5° Assenti 4.6 ENE max 4.1 Grecale 64 % 1025 hPa 8 cielo coperto +14.4° perc. +13.2° Assenti 2.8 ENE max 4.4 Grecale 53 % 1025 hPa 11 cielo coperto +18.1° perc. +17.1° Assenti 1.3 ONO max 2.1 Maestrale 44 % 1025 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +17.5° Assenti 2.2 O max 1.5 Ponente 46 % 1024 hPa 17 cielo coperto +15° perc. +14.1° Assenti 2.4 ENE max 2.3 Grecale 59 % 1024 hPa 20 poche nuvole +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.3 ENE max 3.9 Grecale 71 % 1025 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 4.4 ENE max 3.9 Grecale 74 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:56

