Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Bagno a Ripoli indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 8°C, mentre nel corso della mattinata si registreranno valori in aumento, raggiungendo i 14°C nel tardo pomeriggio.

Nel dettaglio, la notte inizierà con cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 12,6°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera accompagnerà il riscaldamento, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 8 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 14,8°C. Le condizioni di stabilità atmosferica si rifletteranno anche sulla pressione, che si attesterà intorno ai 1021 hPa. La brezza si farà più leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

La sera porterà con sé un cielo sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a stabilizzarsi attorno ai 7,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza particolari effetti sul comfort percepito. Le condizioni di calma continueranno a caratterizzare la serata, con venti leggeri da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bagno a Ripoli suggeriscono un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni atmosferiche possono variare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

T (C°) Precipitazioni Prec. Vento (km/h) V (km/h) Umidità Pressione
2 cielo coperto +7.8° perc. +6.2° Assenti 9.3 NE max 19.1 Grecale 78 % 1023 hPa
5 nubi sparse +6.9° perc. +5.5° Assenti 7.6 NE max 15 Grecale 83 % 1023 hPa
8 nubi sparse +9.4° perc. +8.2° Assenti 8.3 NE max 14.1 Grecale 71 % 1023 hPa
11 nubi sparse +13.8° perc. +12.5° Assenti 8.2 NNE max 12.1 Grecale 52 % 1022 hPa
14 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 9.6 NNE max 10.9 Grecale 49 % 1020 hPa
17 cielo sereno +9.9° perc. +9.1° Assenti 6.9 NE max 11.4 Grecale 71 % 1021 hPa
20 cielo sereno +8.2° perc. +7.4° Assenti 6.2 NE max 9.5 Grecale 77 % 1022 hPa
23 nubi sparse +7.6° perc. +7° Assenti 5.4 NE max 7.8 Grecale 78 % 1021 hPa
Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 16:48

