Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Bagno a Ripoli di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che si protrarranno fino alla mattina. Durante la notte, le temperature si manterranno relativamente elevate, oscillando attorno ai 14°C, accompagnate da venti sostenuti. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con schiarite che si faranno sempre più ampie nel pomeriggio, portando a un cielo sereno e temperature in calo.

Nella notte, il meteo si presenterà con pioggia leggera e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,9°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. I venti, provenienti da Ovest-Sud Ovest, si faranno sentire con intensità forte, raggiungendo velocità di 41,9 km/h e raffiche fino a 97,5 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 79%, e si registreranno deboli precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno immediatamente. Si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno, con temperature che scenderanno leggermente, arrivando a 10,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, ma a partire dalle ore centrali della giornata, il meteo inizierà a migliorare. Le nubi sparse sostituiranno gradualmente le piogge, e si assisterà a un aumento della temperatura, che toccherà i 13,8°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 7,8 km/h. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 20%, e non si registreranno precipitazioni. Questo miglioramento delle condizioni atmosferiche offrirà un’ottima opportunità per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. Il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si manterrà attorno al 49%. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi la serata si prospetterà tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bagno a Ripoli indicano un netto miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata di Venerdì 22 Novembre. Dopo una notte piovosa, si assisterà a un progressivo schiarimento che porterà a un pomeriggio sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore stabilizzarsi del meteo, con temperature in calo e cieli prevalentemente sereni, rendendo il fine settimana favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14° perc. +13.4° 0.21 mm 37.3 OSO max 85.8 Libeccio 75 % 994 hPa 5 pioggia leggera +11.9° perc. +11° 0.12 mm 27.3 OSO max 56.2 Libeccio 70 % 996 hPa 8 cielo coperto +10.8° perc. +10° prob. 31 % 7.4 OSO max 23.4 Libeccio 77 % 1000 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +11.7° prob. 9 % 10.5 NNO max 25.5 Maestrale 26 % 1003 hPa 14 cielo sereno +13.4° perc. +11.4° Assenti 9.3 N max 22.1 Tramontana 21 % 1006 hPa 17 cielo sereno +8.8° perc. +7.4° Assenti 8.8 NE max 14.5 Grecale 40 % 1010 hPa 20 cielo coperto +6.9° perc. +5.6° Assenti 6.9 NE max 11.1 Grecale 49 % 1013 hPa 23 nubi sparse +5.7° perc. +4.8° Assenti 5.4 ENE max 6.4 Grecale 47 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:41

