Previsioni Meteo Bagno a Ripoli: tutti i dettagli per domani sabato 16 novembre

Sabato 16 Novembre a Bagno a Ripoli si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con qualche nube sparsa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 6,1°C e i 14,5°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60%, garantendo un clima piuttosto gradevole per le attività all’aperto.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno fino a 6,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento si manterrà leggero, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà attorno al 66%, creando un’atmosfera fresca e piacevole.

Durante la mattina, il sole continuerà a brillare, portando le temperature a salire fino a 14,4°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà minima, con valori che non supereranno il 6%. Il vento sarà debole, con una velocità di circa 4 km/h, e l’umidità inizierà a diminuire, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 14,5°C. Anche in questo frangente, il cielo si presenterà con poche nuvole, favorendo condizioni ideali per attività all’aperto. L’umidità si stabilizzerà attorno al 40%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente, contribuendo a mantenere un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nella copertura nuvolosa, con l’apparizione di nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 9,5°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%. Nonostante ciò, le condizioni rimarranno tranquille, senza precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni meteo per Bagno a Ripoli indicano una giornata di Sabato 16 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero aumento della nuvolosità, ma senza significativi cambiamenti nelle temperature. Pertanto, sarà opportuno approfittare di questa giornata favorevole per trascorrere del tempo all’aperto, godendo delle piacevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Bagno a Ripoli

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +6.5° perc. +5.7° Assenti 5 ENE max 4.4 Grecale 61 % 1024 hPa 5 cielo sereno +6.1° perc. +6.1° Assenti 4.3 ENE max 3.7 Grecale 66 % 1024 hPa 8 cielo sereno +8.9° perc. +8.9° Assenti 2 ENE max 3.5 Grecale 60 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13.8° perc. +12.3° Assenti 3.4 O max 1.5 Ponente 44 % 1022 hPa 14 poche nuvole +14.2° perc. +12.8° Assenti 4.4 OSO max 5.3 Libeccio 41 % 1021 hPa 17 poche nuvole +10.1° perc. +8.7° Assenti 4.5 SE max 4 Scirocco 57 % 1021 hPa 20 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.5 SE max 4 Scirocco 62 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.6 SSE max 5.4 Scirocco 76 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:46

