Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

Le condizioni meteo di Mercoledì 13 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno variabili, con un predominio di piogge leggere e nuvolosità sparsa. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, accompagnate da una temperatura che si attesterà intorno ai 17,1°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud, con raffiche che raggiungeranno i 20,7 km/h. Con l’avanzare delle ore, le previsioni del tempo indicheranno un miglioramento temporaneo, con nubi sparse che si alterneranno a brevi piogge.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 18,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 44%, mentre la velocità del vento rimarrà costante, oscillando tra i 16 e i 18 km/h. La probabilità di precipitazioni si ridurrà progressivamente, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore miglioramento, con nubi sparse che domineranno il cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati, intorno al 75%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che si attesteranno tra i 14 e i 15 km/h. Le previsioni meteo indicano una bassa probabilità di pioggia, rendendo il pomeriggio più favorevole per attività all’aperto.

La sera porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 17,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 71%, e le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare fino a 0,21 mm. Il vento si attenuerà ulteriormente, mantenendosi intorno ai 9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni evidenzieranno un’alternanza di piogge e schiarite. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento generale, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, non si escludono occasionali rovesci, soprattutto nelle ore serali. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il clima rimarrà variabile anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17° perc. +17° prob. 49 % 15.2 S max 19.9 Ostro 84 % 1017 hPa 5 pioggia leggera +17.3° perc. +17.3° 0.19 mm 16.1 SSE max 20.8 Scirocco 85 % 1017 hPa 8 nubi sparse +17.8° perc. +17.8° prob. 46 % 18.4 SSE max 25.4 Scirocco 82 % 1019 hPa 11 nubi sparse +18.7° perc. +18.6° prob. 42 % 17.3 SSE max 22.3 Scirocco 77 % 1019 hPa 14 nubi sparse +19.1° perc. +19° prob. 31 % 14.8 SSE max 17.7 Scirocco 75 % 1018 hPa 17 nubi sparse +17.7° perc. +17.7° prob. 40 % 14.4 SSE max 17.5 Scirocco 83 % 1018 hPa 20 nubi sparse +17.4° perc. +17.3° prob. 26 % 12 S max 13 Ostro 82 % 1019 hPa 23 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.12 mm 7.3 OSO max 8.3 Libeccio 75 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:46

