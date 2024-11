Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 15,4°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. Le temperature continueranno a mantenersi su valori gradevoli, con picchi di 18,8°C nel tardo mattino. Nel pomeriggio, il cielo diventerà prevalentemente coperto, con temperature che scenderanno leggermente, mentre nella sera si prevede un parziale miglioramento, con il ritorno di poche nuvole.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo sereno e una temperatura di 15,4°C, che sarà percepita come 14,9°C. La velocità del vento sarà moderata, attorno ai 2,6 km/h, proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo si coprirà di poche nuvole, con una temperatura che salirà fino a 18,8°C alle 12:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 11,2 km/h. L’umidità scenderà al 61%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 16,6°C alle 16:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 5 km/h, con un’umidità che aumenterà fino al 78%. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

Con l’arrivo della sera, il cielo presenterà poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,3°C. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 4,4 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima favorevole per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° Assenti 2.8 SSO max 4.5 Libeccio 73 % 1024 hPa 5 poche nuvole +15.3° perc. +14.8° Assenti 2.2 SSE max 5.3 Scirocco 74 % 1024 hPa 8 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 3.3 E max 4.2 Levante 64 % 1024 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.4° Assenti 9.6 NE max 8.3 Grecale 63 % 1023 hPa 14 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 10 NE max 9.4 Grecale 69 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16.2° Assenti 4.5 ESE max 5.4 Scirocco 79 % 1024 hPa 20 poche nuvole +16.3° perc. +16° Assenti 4.8 SE max 6.4 Scirocco 78 % 1025 hPa 23 poche nuvole +16° perc. +15.6° Assenti 3.3 SSE max 5.3 Scirocco 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.