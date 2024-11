Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: il bollettino per il weekend 22 – 24 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 22 Novembre inizierà con un cielo sereno e una temperatura di circa +16,2°C. La mattina si presenterà prevalentemente serena, con un aumento della temperatura fino a +22°C e un’umidità del 52%. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con piogge leggere e una temperatura che scenderà a +20°C. La sera porterà piogge moderate, con temperature attorno a +17,5°C e un’umidità dell’80%. Sabato 23 Novembre inizierà fresco e ventoso, con temperature intorno a +16,3°C. Domenica 24 Novembre offrirà un clima sereno e gradevole, con temperature che raggiungeranno +15,9°C, ideale per attività all’aperto.

Venerdì 22 Novembre

Nella notte di Venerdì 22 Novembre, il tempo si presenterà con cielo sereno e una temperatura di circa +16,2°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e la velocità del vento si attesterà sui 9,1 km/h proveniente da Sud. Con un’umidità del 78% e una pressione atmosferica di 1010 hPa, la notte sarà tranquilla e piacevole.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che aumenterà la copertura nuvolosa fino al 23%. La temperatura salirà fino a +22°C alle 10:00, con una temperatura percepita di +21,6°C. Il vento si intensificherà, raggiungendo i 18,5 km/h da Sud Ovest, e l’umidità scenderà al 52%. Sarà una mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, si verificherà un cambiamento significativo: il tempo diventerà instabile con l’arrivo di piogge leggere. Alle 15:00, la temperatura scenderà a +20°C e la copertura nuvolosa aumenterà fino al 30%. La velocità del vento raggiungerà i 34 km/h, rendendo l’aria fresca e ventosa. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0.17 mm.

Infine, nella sera, le condizioni meteorologiche si deterioreranno ulteriormente, con piogge moderate attese. Alle 18:00, la temperatura scenderà a +17,5°C e la copertura nuvolosa sarà al 65%. La velocità del vento si manterrà sui 27,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 45,8 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con un totale di 1.69 mm di pioggia. L’umidità salirà fino all’80%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Sabato 23 Novembre

La notte di Sabato 23 Novembre inizierà con nubi sparse e una temperatura di +16,3°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 65% e il vento soffierà da Nord Ovest a 41,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 57,1 km/h. L’umidità si attesterà al 58%, creando un’atmosfera fresca e ventosa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà e si presenterà con poche nuvole. Alle 09:00, la temperatura scenderà leggermente a +16,1°C, con una copertura nuvolosa del 71%. La velocità del vento diminuirà a 22,8 km/h, rendendo l’aria più gradevole. L’umidità scenderà ulteriormente al 48%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,2°C alle 15:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 38% e il vento si calmerà ulteriormente, raggiungendo i 8,7 km/h. Non sono previste precipitazioni, quindi sarà un pomeriggio tranquillo e fresco.

La sera porterà un cielo coperto, con una temperatura che scenderà a +13,4°C alle 19:00. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento rimarrà bassa, attorno ai 8,4 km/h, creando un’atmosfera calma e serena.

Domenica 24 Novembre

La notte di Domenica 24 Novembre si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +13°C. La copertura nuvolosa sarà al 39% e il vento soffierà da Sud a 10,9 km/h. L’umidità si attesterà al 62%, mantenendo l’atmosfera fresca.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, diventando sereno. Alle 09:00, la temperatura salirà a +15,4°C con una copertura nuvolosa ridotta al 0%. Il vento sarà leggero, con una velocità di 3,2 km/h, e l’umidità scenderà al 48%, rendendo la mattinata molto gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 15,9°C alle 13:00. La situazione meteorologica sarà stabile, senza precipitazioni e con un vento leggero che non supererà i 6,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, creando un clima confortevole.

Infine, la sera continuerà a essere caratterizzata da un cielo sereno. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +13,8°C e il vento rimarrà leggero, attorno ai 7,9 km/h. L’umidità si attesterà al 66%, rendendo la serata fresca e piacevole.

Conclusioni

Il fine settimana a Barcellona Pozzo di Gotto si preannuncia variabile. Venerdì inizierà con condizioni serene, ma si evolverà in un pomeriggio e una sera piovosi. Sabato sarà caratterizzato da un clima fresco e ventoso, con un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Domenica offrirà un tempo sereno e gradevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta potranno approfittare della giornata di Domenica per godere di un clima mite e soleggiato.

