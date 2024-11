Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Barcellona Pozzo di Gotto per Giovedì 21 Novembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con temperature che si manterranno attorno ai 17°C durante gran parte della giornata. La copertura nuvolosa sarà elevata, con nubi che copriranno il cielo per la maggior parte del tempo. I venti, provenienti principalmente da ovest e nord-ovest, si presenteranno moderati, con raffiche che potrebbero raggiungere i 55 km/h. Le previsioni del tempo indicano anche una probabilità di pioggia che si manterrà costante, specialmente nelle ore mattutine.

Durante la notte, le condizioni meteo inizieranno con nubi sparse e una temperatura di circa 17,7°C. La pioggia leggera si farà sentire a partire dall’1:00, continuando fino alle prime ore del mattino. La temperatura percepita scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 17°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che varierà tra 30 km/h e 35 km/h.

Nella mattina, il clima rimarrà piovoso, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura si attesterà intorno ai 17°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti, provenienti da ovest-nord-ovest, si presenteranno forti, con raffiche che potranno superare i 50 km/h. La probabilità di pioggia si manterrà alta, con accumuli che potrebbero arrivare a 0,83 mm entro le ore mattutine.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo inizieranno a mostrare un lieve miglioramento, con la pioggia che diventerà meno intensa. La temperatura scenderà leggermente, raggiungendo i 16,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà comunque elevata, attorno all’88%, e i venti continueranno a soffiare moderati. Le previsioni meteo indicano che le piogge si attenueranno, ma non è escluso qualche breve rovescio.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e le nuvole che si diraderanno. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 15°C, con una copertura nuvolosa che scenderà al 39%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che non supereranno i 10 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, rendendo la serata più tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da piogge e venti sostenuti, seguiti da un miglioramento nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più sereno nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.9° perc. +16.6° 0.35 mm 35.2 ONO max 44.1 Maestrale 75 % 1008 hPa 5 pioggia leggera +17.8° perc. +17.4° 0.19 mm 35.7 ONO max 51.3 Maestrale 69 % 1009 hPa 8 pioggia leggera +18.1° perc. +17.7° 0.18 mm 36.5 ONO max 57.2 Maestrale 65 % 1011 hPa 11 pioggia leggera +17.5° perc. +17.2° 0.21 mm 27.3 NO max 32.9 Maestrale 72 % 1011 hPa 14 pioggia leggera +17.4° perc. +17.1° 0.22 mm 19.1 ONO max 25.3 Maestrale 73 % 1011 hPa 17 cielo coperto +16.4° perc. +16.1° prob. 37 % 10.9 O max 12.8 Ponente 74 % 1012 hPa 20 poche nuvole +15.8° perc. +15.3° Assenti 6.2 S max 4.8 Ostro 73 % 1012 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 7.8 S max 7 Ostro 77 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:42

