Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

Le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto indicano un giovedì caratterizzato da condizioni variabili, con un alternarsi di nubi e piogge leggere. Durante la notte, si registreranno temperature miti, con valori che si attesteranno intorno ai 18°C. La presenza di poche nuvole e una leggera brezza da sud accompagneranno le ore notturne, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà moderata. Con l’arrivo della mattina, il clima si presenterà simile, con temperature che saliranno leggermente, raggiungendo i 20°C. Tuttavia, non mancheranno momenti di pioggia leggera, specialmente attorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo suggeriscono un miglioramento temporaneo, con un aumento della copertura nuvolosa che si stabilizzerà attorno al 39%. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 19°C e i 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non sarà completamente assente.

Con l’arrivo della sera, il clima si presenterà nuovamente più instabile. Le nubi si faranno più dense, portando a un incremento della copertura nuvolosa fino all’85%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 17°C. Le precipitazioni riprenderanno, con piogge leggere attese nella parte finale della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità. Venerdì e sabato potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo sporadicamente. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.12 mm 10.8 S max 12.6 Ostro 84 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +18° perc. +17.9° 0.12 mm 11.8 S max 14.4 Ostro 81 % 1026 hPa 8 nubi sparse +19.4° perc. +19.3° prob. 35 % 13.2 SSE max 17.4 Scirocco 72 % 1027 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +20° prob. 41 % 14.5 SSE max 17.9 Scirocco 70 % 1027 hPa 14 nubi sparse +19.8° perc. +19.8° prob. 40 % 15.9 SSE max 18.8 Scirocco 73 % 1026 hPa 17 nubi sparse +18.1° perc. +18.1° prob. 44 % 15.1 SSE max 18.9 Scirocco 81 % 1026 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +18.2° prob. 20 % 14.9 SSE max 19.5 Scirocco 80 % 1026 hPa 23 pioggia leggera +17.7° perc. +17.7° 0.16 mm 14 S max 16.7 Ostro 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:51

