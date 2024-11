Previsioni Meteo Barcellona Pozzo di Gotto: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Martedì 12 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto si presenteranno caratterizzate da un predominante maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un inizio di giornata piuttosto instabile, con precipitazioni che si intensificheranno durante le prime ore della notte e continueranno a manifestarsi fino al pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 17,6°C, mentre il vento soffierà moderato da sud-est.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da forti piogge che si registreranno a partire dalla mezzanotte, con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 15,2°C, con una velocità del vento di 4,9 km/h. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 4,04 mm entro l’1:00. La situazione non migliorerà nelle ore successive, con piogge moderate che continueranno fino all’alba.

Nella mattina, il maltempo persisterà, con piogge che si presenteranno in forma moderata. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 16,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95%, e il vento continuerà a soffiare da sud-est con intensità moderata. Le precipitazioni, seppur più leggere rispetto alla notte, continueranno a manifestarsi, con accumuli che si attesteranno attorno ai 1,27 mm entro le 13:00.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un lieve miglioramento, con piogge che si attenueranno, passando a condizioni di pioggia leggera. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di 17,2°C intorno alle 14:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 98%, e il vento continuerà a soffiare moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 25,1 km/h.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con la transizione verso condizioni di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17,6°C, mentre il vento si manterrà moderato. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà al 34%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Barcellona Pozzo di Gotto indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di maltempo, si prevede che il cielo si schiarisca, portando a un mercoledì più soleggiato e asciutto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità climatica potrebbe influenzare le condizioni nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Barcellona Pozzo di Gotto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia moderata +15.3° perc. +15.2° 3.1 mm 11.3 ESE max 18.3 Scirocco 89 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +15.4° perc. +15.2° 3.17 mm 11.7 ESE max 17 Scirocco 87 % 1015 hPa 8 pioggia moderata +15.5° perc. +15.4° 3.14 mm 14.2 SE max 18.3 Scirocco 88 % 1015 hPa 11 pioggia leggera +16.6° perc. +16.5° 0.74 mm 13.5 SSE max 20.1 Scirocco 83 % 1015 hPa 14 pioggia moderata +17.2° perc. +17.2° 1.2 mm 19.3 SSE max 25.1 Scirocco 85 % 1013 hPa 17 pioggia leggera +17.4° perc. +17.4° 0.48 mm 19.3 SSE max 24.4 Scirocco 85 % 1014 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +17.6° prob. 37 % 17.9 SSE max 23.7 Scirocco 84 % 1015 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.6° prob. 34 % 17 S max 21.3 Ostro 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:47

