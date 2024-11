Previsioni Meteo Bari: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Bari per Lunedì 18 Novembre si presenteranno con un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 13,6°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con percentuali che si aggireranno tra il 32% e il 56%. L’umidità sarà moderata, oscillando tra il 60% e il 75%.

Nella mattina, i cieli si schiariranno ulteriormente, portando a un aumento delle temperature che raggiungeranno i 17,7°C intorno a mezzogiorno. Le nubi sparse daranno spazio a momenti di cielo sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La velocità del vento si manterrà tra i 4 km/h e i 10,2 km/h, rendendo l’aria fresca ma piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero portare a un abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 16,8°C. La brezza vivace, con raffiche che raggiungeranno i 22,1 km/h, renderà l’atmosfera più frizzante. L’umidità rimarrà attorno al 62%, mantenendo un clima umido ma non eccessivamente pesante.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 16°C, mentre la velocità del vento continuerà a mantenersi sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 25 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno al 75%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bari nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Martedì e Mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, mentre è consigliabile tenere a mente l’abbigliamento adeguato per le serate più fresche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Bari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.6° perc. +12.6° Assenti 8 OSO max 9.4 Libeccio 61 % 1015 hPa 4 nubi sparse +13.3° perc. +12.3° Assenti 6.9 S max 6.7 Ostro 62 % 1014 hPa 7 poche nuvole +13.8° perc. +12.8° Assenti 7.7 S max 9 Ostro 61 % 1014 hPa 10 poche nuvole +16.7° perc. +15.8° Assenti 4.3 S max 7.4 Ostro 52 % 1014 hPa 13 nubi sparse +17.8° perc. +17° Assenti 4 E max 8.2 Levante 52 % 1013 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.3° Assenti 14.9 SE max 19.3 Scirocco 60 % 1013 hPa 19 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 14 S max 23.6 Ostro 62 % 1014 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 13 S max 23.4 Ostro 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:29

