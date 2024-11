Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C. La mattina porterà un cielo prevalentemente sereno, con un incremento della temperatura fino a raggiungere i 17,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Barletta sperimenterà un clima fresco con nubi sparse e una temperatura che si manterrà attorno ai 12,4°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 13,9 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1014 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, portando un clima più sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16,7°C entro le 11:00. La velocità del vento diminuirà, mantenendosi attorno ai 1,3 km/h. L’umidità scenderà al 58%, rendendo l’aria più piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,6 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà, portando una maggiore copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno a 15,4°C alle 21:00, con un aumento della velocità del vento che potrà arrivare fino a 19,7 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta indicano una giornata variabile, con temperature miti e una progressiva copertura nuvolosa. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del clima più fresco dovranno prepararsi a temperature in calo, mentre le condizioni di vento rimarranno moderate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.4° perc. +11.4° Assenti 11.8 SSO max 14.8 Libeccio 66 % 1014 hPa 5 poche nuvole +12.1° perc. +11.2° Assenti 8.7 SSO max 9.5 Libeccio 70 % 1013 hPa 8 poche nuvole +14.3° perc. +13.5° Assenti 6 SSO max 7.7 Libeccio 64 % 1014 hPa 11 cielo sereno +16.7° perc. +16° Assenti 1.3 NNO max 7.7 Maestrale 58 % 1014 hPa 14 nubi sparse +17° perc. +16.4° Assenti 11.2 E max 10.5 Levante 61 % 1013 hPa 17 nubi sparse +16.6° perc. +16° Assenti 12.6 SE max 17.4 Scirocco 63 % 1013 hPa 20 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 11.1 SSO max 18.8 Libeccio 65 % 1014 hPa 23 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° prob. 3 % 11 SO max 13.7 Libeccio 73 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:31

