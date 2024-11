Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Barletta si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +13°C durante la notte a un massimo di +18,3°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,7 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra l’81% e il 76%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +14°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 16%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 10,9 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo l’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i +18,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa continuerà a essere minima, con valori che non supereranno il 4%. Il vento sarà leggero, con velocità comprese tra 3,2 km/h e 10,8 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 57%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con temperature che si manterranno tra +16°C e +18°C. Il cielo continuerà a essere sereno, con una copertura nuvolosa che si manterrà al di sotto del 2%. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 11,7 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nelle condizioni meteorologiche. Il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature scenderanno gradualmente, stabilizzandosi intorno ai +15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’87%, e il vento si farà più debole, con velocità che scenderanno a 1,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche variabili. Dopo una giornata di sole e temperature miti, si prevede un incremento della nuvolosità e un abbassamento delle temperature. È consigliabile monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti significativi, soprattutto per il fine settimana, quando potrebbero verificarsi condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 10.7 OSO max 12.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.1° perc. +12.7° Assenti 10.8 OSO max 11.7 Libeccio 85 % 1025 hPa 8 cielo sereno +15.6° perc. +15.1° Assenti 9.9 OSO max 9.6 Libeccio 73 % 1025 hPa 11 cielo sereno +18.1° perc. +17.5° Assenti 5.5 NNE max 3.2 Grecale 57 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 11.7 ENE max 9.6 Grecale 63 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 8.5 E max 10.2 Levante 75 % 1025 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 3.3 E max 4.7 Levante 76 % 1025 hPa 23 cielo coperto +15.3° perc. +15° Assenti 1.9 O max 2.4 Ponente 78 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:42

