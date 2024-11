Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto, con forti venti che influenzeranno notevolmente la percezione termica. Le temperature si manterranno su valori relativamente miti, ma l’intensità del vento potrà rendere l’atmosfera più fresca del previsto.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15,8°C, mentre la percezione termica sarà leggermente più bassa, attorno ai 15,2°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 27 km/h, proveniente da Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 54,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto e la temperatura salirà fino a 19,9°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 35,1 km/h, con raffiche che potranno toccare i 58,2 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi intorno al 57%. Le condizioni di vento forte continueranno a caratterizzare la giornata, con un’intensità che potrà risultare fastidiosa.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo rimarranno completamente coperte e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C. La velocità del vento raggiungerà i 40,1 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 62,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1001 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che si attesteranno intorno ai 17°C. Il vento si farà sentire con maggiore intensità, raggiungendo i 53,2 km/h e raffiche che potranno superare i 82 km/h. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 56%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con venti forti e temperature che si manterranno su valori miti, ma con una percezione termica più bassa a causa dell’intensità del vento. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, specialmente per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto. Domani e dopodomani, le condizioni meteo potrebbero continuare a presentare simili caratteristiche, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nella forza del vento.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° Assenti 26.7 SO max 53.1 Libeccio 69 % 1007 hPa 5 nubi sparse +16.5° perc. +16° Assenti 31.9 SO max 57.7 Libeccio 67 % 1006 hPa 8 cielo coperto +18.3° perc. +17.8° Assenti 31.2 SO max 55.2 Libeccio 60 % 1005 hPa 11 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 35.1 OSO max 58.2 Libeccio 57 % 1003 hPa 14 cielo coperto +19.8° perc. +19.3° Assenti 42.4 OSO max 62.2 Libeccio 53 % 1001 hPa 17 cielo coperto +18.4° perc. +17.9° Assenti 37.2 OSO max 64.7 Libeccio 59 % 1000 hPa 20 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 51.8 OSO max 80.1 Libeccio 56 % 999 hPa 23 cielo coperto +16.8° perc. +16.2° prob. 2 % 44.6 O max 70.6 Ponente 61 % 999 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:30

