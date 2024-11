Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Sabato 23 Novembre evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, ma nel corso della mattina si assisterà a un progressivo diradamento delle nuvole, portando a un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. I venti saranno moderati, con una direzione prevalentemente settentrionale.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,8°C, con una percezione termica leggermente inferiore, a causa di un’intensità del vento che raggiungerà i 24,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà alta, con un’89% di nuvole, creando un’atmosfera piuttosto grigia. L’umidità si manterrà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà notevolmente. Alle 07:00, si registrerà un cielo sereno con temperature che saliranno fino a 10°C. La temperatura percepita sarà di circa 7,4°C. I venti continueranno a soffiare da nord-nord ovest, con velocità che varieranno tra i 17 km/h e i 19 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 47%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12,4°C. Il cielo sarà per lo più sereno, con qualche nuvola sparsa. I venti si attenueranno, passando a una brezza leggera, con intensità che non supererà i 12 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1029 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,6°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa minima. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno gli 8,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 52%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta indicano un Sabato 23 Novembre caratterizzato da un netto miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si stabilizzeranno su valori simili, rendendo il clima particolarmente favorevole per attività all’aperto. La stabilità atmosferica e la pressione in aumento suggeriscono un periodo di bel tempo, con poche probabilità di precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.4° perc. +8.6° prob. 6 % 23.3 NNO max 31.6 Maestrale 41 % 1018 hPa 5 cielo coperto +9.9° perc. +7.5° Assenti 17.5 NNO max 26.9 Maestrale 40 % 1022 hPa 8 poche nuvole +10.9° perc. +9.2° prob. 4 % 18.8 NO max 24.2 Maestrale 47 % 1026 hPa 11 cielo sereno +12.2° perc. +10.6° prob. 5 % 17.7 NNO max 21 Maestrale 44 % 1028 hPa 14 poche nuvole +12.3° perc. +10.7° Assenti 14.3 N max 16.5 Tramontana 43 % 1030 hPa 17 poche nuvole +11.1° perc. +9.4° Assenti 4.6 NNO max 6.9 Maestrale 45 % 1032 hPa 20 cielo sereno +10.3° perc. +8.7° Assenti 7.9 OSO max 8 Libeccio 49 % 1033 hPa 23 cielo sereno +9.6° perc. +8.4° Assenti 8.9 OSO max 9 Libeccio 52 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:28

