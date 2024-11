Previsioni Meteo Barletta: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Barletta di Venerdì 15 Novembre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, con condizioni di instabilità che si protrarranno fino al pomeriggio. Durante la notte, la città subirà un’intensa attività di pioggia leggera, accompagnata da una copertura nuvolosa quasi totale. Le temperature si manterranno fresche, oscillando intorno ai 9,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 36,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente. La pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità variabile, e le temperature si alzeranno leggermente, raggiungendo i 11,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, rendendo l’atmosfera piuttosto grigia e umida.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge si interromperanno, lasciando spazio a un cielo coperto che gradualmente si aprirà a nubi sparse. Le temperature toccheranno un massimo di 13,4°C, mentre la velocità del vento si manterrà sostenuta, attorno ai 27,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portando un leggero sollievo rispetto alla mattinata.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno o con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 12°C, rendendo la serata più gradevole. La velocità del vento rimarrà costante, ma le raffiche diminuiranno, portando a una sensazione di maggiore calma.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di pioggia e nuvole, il weekend si preannuncia più soleggiato e con temperature in aumento. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di un clima più mite e di cieli sereni, mentre le piogge di Venerdì 15 Novembre saranno solo un ricordo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +9.9° perc. +6.8° 0.18 mm 26.4 ONO max 36.9 Maestrale 86 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +9.8° perc. +6.7° 0.74 mm 24.8 ONO max 36.3 Maestrale 87 % 1018 hPa 8 pioggia leggera +10.2° perc. +9.5° 0.17 mm 20.6 ONO max 27.8 Maestrale 86 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +11.6° perc. +10.8° 0.21 mm 19.9 ONO max 29.7 Maestrale 78 % 1019 hPa 14 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° prob. 10 % 27.2 NNO max 33.6 Maestrale 63 % 1019 hPa 17 nubi sparse +11.9° perc. +10.8° prob. 2 % 18 NO max 29.7 Maestrale 67 % 1020 hPa 20 poche nuvole +11.8° perc. +10.9° Assenti 20.7 NO max 34.4 Maestrale 71 % 1020 hPa 23 nubi sparse +12.3° perc. +11.4° Assenti 26 NO max 37.8 Maestrale 70 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:33

