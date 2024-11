Previsioni Meteo Barletta: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Barletta indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e le precipitazioni si faranno sentire già dalle prime ore del mattino.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 11°C. La pioggia sarà accompagnata da una moderata umidità, che raggiungerà valori intorno all’81%. I venti soffieranno da ovest con velocità variabile, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che si attesteranno attorno ai 0.4mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti. Le piogge leggere persisteranno, mantenendo le temperature attorno ai 11°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con una probabilità di pioggia che si attesterà intorno all’85%. I venti continueranno a soffiare debolmente, contribuendo a mantenere un clima fresco e umido.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo evidenzieranno un ulteriore incremento delle precipitazioni, con piogge moderate che si registreranno nelle ore serali. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 11°C, mentre l’umidità raggiungerà picchi del 93%. I venti rimarranno leggeri, ma la sensazione di freddo aumenterà a causa dell’umidità e delle piogge persistenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Barletta nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che il maltempo continui a influenzare la regione, con piogge che potrebbero protrarsi anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo attuali non promettono schiarite imminenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Barletta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.8° perc. +12.7° Assenti 4.8 NNE max 7 Grecale 55 % 1022 hPa 5 cielo coperto +13.7° perc. +12.6° prob. 19 % 4.9 O max 9.4 Ponente 57 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +11.8° perc. +11.1° 0.16 mm 14.1 O max 14.8 Ponente 77 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +11.3° perc. +10.6° 0.57 mm 8.4 O max 9.4 Ponente 83 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +11.6° perc. +11° 0.67 mm 2.6 NNO max 5.8 Maestrale 84 % 1021 hPa 17 pioggia leggera +11.9° perc. +11.4° 0.18 mm 2.8 ENE max 6.9 Grecale 85 % 1021 hPa 20 cielo coperto +11.9° perc. +11.5° prob. 39 % 3.2 ENE max 7.5 Grecale 87 % 1020 hPa 23 pioggia moderata +11.6° perc. +11.2° 1.59 mm 6.4 ONO max 9.1 Maestrale 93 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.