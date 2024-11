Previsioni Meteo Battipaglia: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri e provenienti principalmente da est-nord-est, contribuendo a un clima fresco ma piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con cielo coperto fino alle prime ore del mattino. La mattina si aprirà con nubi sparse, ma già dalle ore 07:00 il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che raggiungerà i 14,7°C. Man mano che la mattinata proseguirà, le temperature saliranno, toccando i 21,4°C intorno alle 10:00, con un’umidità che si manterrà attorno al 39%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e soleggiato, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà le ore più calde, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino a sera, quando le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 14°C alle 19:00.

La sera si presenterà con cielo sereno e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 13°C. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo un clima fresco e piacevole. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono variazioni significative nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e cieli sereni. Non si prevedono perturbazioni significative, e il clima continuerà a essere favorevole per attività all’aperto. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste giornate di bel tempo prima dell’arrivo di eventuali cambiamenti meteo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.2° Assenti 8 ENE max 8.3 Grecale 63 % 1025 hPa 4 cielo coperto +12.5° perc. +11.5° Assenti 8.1 ENE max 7.4 Grecale 67 % 1025 hPa 7 cielo sereno +14.7° perc. +13.8° Assenti 7.1 ENE max 9.2 Grecale 60 % 1026 hPa 10 cielo sereno +21.4° perc. +20.7° Assenti 2.3 SO max 3.4 Libeccio 39 % 1026 hPa 13 cielo sereno +21.3° perc. +20.6° Assenti 8.6 OSO max 6.8 Libeccio 43 % 1025 hPa 16 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 2.4 N max 3.6 Tramontana 69 % 1026 hPa 19 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 8.3 ENE max 8.1 Grecale 75 % 1027 hPa 22 cielo sereno +13.3° perc. +12.6° Assenti 9.1 ENE max 10.5 Grecale 74 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:48

