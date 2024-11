Previsioni Meteo Battipaglia: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Battipaglia di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +6,1°C. La mattina si presenterà con un cielo sereno e temperature in lieve aumento, raggiungendo i +11,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà di nuovo un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +6,4°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime ore del mattino, Battipaglia avrà un clima fresco con nubi sparse e una temperatura che si aggirerà intorno a +8,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 20,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno a 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, presentandosi sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +10,7°C alle 9:00 e i +12,6°C a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con solo il 3% di nuvole visibili. Anche la velocità del vento si manterrà costante, oscillando tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto intorno alle 13:00, ma senza piogge. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +10,5°C alle 15:00. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1029 hPa.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente sereno, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai +6,4°C. La velocità del vento sarà più leggera, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Battipaglia nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Battipaglia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.4° perc. +6.1° prob. 14 % 13.9 NE max 23.3 Grecale 83 % 1016 hPa 4 poche nuvole +6.8° perc. +4° Assenti 15.4 NE max 25.4 Grecale 78 % 1020 hPa 7 cielo sereno +6.9° perc. +4.3° Assenti 13.7 NE max 23.7 Grecale 68 % 1024 hPa 10 poche nuvole +11.6° perc. +9.8° Assenti 12.7 ENE max 19.1 Grecale 35 % 1027 hPa 13 cielo coperto +12.7° perc. +10.9° Assenti 11.8 NE max 18.3 Grecale 34 % 1028 hPa 16 nubi sparse +8.3° perc. +6.7° Assenti 9.9 NE max 10.8 Grecale 56 % 1030 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +4.8° Assenti 10.4 ENE max 12 Grecale 61 % 1033 hPa 22 cielo sereno +6.2° perc. +4.3° Assenti 9.3 ENE max 11.2 Grecale 63 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.