Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Belluno di Lunedì 25 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature piuttosto fresche. Durante la notte, si registreranno poche nuvole, con temperature che si attesteranno intorno a 0,9°C e una leggera brezza proveniente da nord. La mattina porterà cieli sereni e temperature in aumento, raggiungendo i 7,1°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un lieve calo termico, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 6°C. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno nuovamente, mantenendosi intorno ai 2°C.

Durante la notte, le condizioni saranno tranquille, con poche nuvole e una temperatura che si manterrà intorno a 0,9°C. L’umidità sarà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si attesterà sui 1033 hPa. La brezza leggera, con velocità di circa 7,7 km/h, contribuirà a mantenere una sensazione di freschezza.

Nella mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con temperature che inizieranno a salire. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 4°C, mentre a mezzogiorno si raggiungerà il picco di 7,1°C. L’umidità scenderà progressivamente, portandosi attorno al 69%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la mattinata piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature cominceranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 6°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 19%, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 88%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1026 hPa.

La sera porterà cieli sereni e temperature che scenderanno a 2°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e la brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo la sensazione di freschezza. La pressione atmosferica si attesterà sui 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno indicano una giornata di Lunedì 25 Novembre caratterizzata da stabilità atmosferica, temperature fresche e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che potrebbero oscillare leggermente, ma senza significativi cambiamenti. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questa settimana un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della zona.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +0.8° perc. -1.6° Assenti 7.4 N max 6 Tramontana 83 % 1032 hPa 5 poche nuvole +0.9° perc. -1.5° Assenti 7.6 N max 6.2 Tramontana 83 % 1031 hPa 8 poche nuvole +4° perc. +4° Assenti 2.7 NNE max 3.2 Grecale 73 % 1029 hPa 11 poche nuvole +7° perc. +7° Assenti 4.7 SSE max 3.7 Scirocco 67 % 1027 hPa 14 poche nuvole +6° perc. +6° Assenti 4 S max 4.1 Ostro 77 % 1026 hPa 17 poche nuvole +2° perc. +0.1° Assenti 6.5 N max 5.7 Tramontana 91 % 1026 hPa 20 cielo sereno +1.9° perc. -0.1° Assenti 6.6 N max 5.7 Tramontana 91 % 1026 hPa 23 poche nuvole +2.2° perc. +0.2° Assenti 7.1 N max 6 Tramontana 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:28

