Previsioni Meteo Belluno: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Belluno si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da nord. La copertura nuvolosa sarà ridotta, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori moderati. La velocità del vento sarà contenuta, rendendo l’atmosfera particolarmente piacevole.

Nel dettaglio, durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che varierà da 11,3°C a 10,8°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 7,5 km/h e gli 8 km/h, con direzione prevalentemente nord. L’umidità si manterrà attorno al 77%, garantendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 18,4°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si attesterà attorno al 54%, contribuendo a un clima gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, ma si manterranno comunque sopra i 15°C, con un picco di 18,2°C intorno alle 13:00. Il cielo continuerà a rimanere sereno, senza precipitazioni previste. La velocità del vento si manterrà leggera, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si manterrà attorno all’80%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperature piacevoli. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che potrebbero oscillare tra i 10°C e i 18°C. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole e di cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +11.1° perc. +10.1° Assenti 7.8 N max 6.6 Tramontana 73 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10.7° perc. +9.6° Assenti 8.4 N max 7 Tramontana 67 % 1026 hPa 8 cielo sereno +14.6° perc. +13.6° Assenti 3.9 N max 5.4 Tramontana 58 % 1026 hPa 11 cielo sereno +18.3° perc. +17.5° Assenti 4.9 S max 2.3 Ostro 52 % 1025 hPa 14 cielo sereno +17.4° perc. +16.8° Assenti 4.6 S max 3.4 Ostro 65 % 1024 hPa 17 cielo sereno +12.8° perc. +12.3° Assenti 6.4 N max 5.7 Tramontana 83 % 1025 hPa 20 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 8.1 N max 6.8 Tramontana 79 % 1026 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +10.6° Assenti 8.5 N max 7.1 Tramontana 74 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.