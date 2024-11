Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Giovedì 7 Novembre a Belluno si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante la notte e la mattina, con un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, mentre il vento soffierà con intensità leggera. La pressione atmosferica si stabilizzerà su valori normali, contribuendo a un clima complessivamente gradevole.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76-79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1031 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si registrerà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 12°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando dal 100% al 85% entro le 10:00. Il vento si presenterà debole, con velocità che varieranno tra i 3 e i 7 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 15°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà fino al 31%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità comprese tra i 4 e i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 80%, ma la sensazione di caldo sarà mitigata dalla presenza di nuvole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 7%. Le temperature si abbasseranno gradualmente, raggiungendo i 9°C intorno alle 20:00. Il vento rimarrà leggero, contribuendo a una serata tranquilla e fresca. L’umidità continuerà a scendere, portandosi attorno al 76%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Belluno indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che si schiarirà. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, specialmente nel fine settimana, quando si prevede un ulteriore aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti della natura e delle passeggiate potranno approfittare di queste giornate serene e fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +9.5° perc. +8.5° Assenti 7.8 N max 6.7 Tramontana 77 % 1031 hPa 5 cielo coperto +9.3° perc. +8.2° Assenti 7.7 N max 6.7 Tramontana 74 % 1031 hPa 8 cielo coperto +12.1° perc. +11.1° Assenti 3.7 N max 4.8 Tramontana 66 % 1031 hPa 11 nubi sparse +15.7° perc. +14.7° Assenti 5.1 SSE max 2.6 Scirocco 55 % 1029 hPa 14 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 5.5 S max 4 Ostro 65 % 1029 hPa 17 poche nuvole +10.1° perc. +9.5° Assenti 5.8 N max 5.3 Tramontana 88 % 1030 hPa 20 cielo sereno +9.4° perc. +8.4° Assenti 7.6 N max 6.6 Tramontana 82 % 1031 hPa 23 poche nuvole +8.8° perc. +7.6° Assenti 8.3 N max 7 Tramontana 76 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:44

