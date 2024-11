Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Belluno si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. La copertura nuvolosa sarà totale durante gran parte della giornata, con un’assenza di precipitazioni. I venti saranno leggeri, prevalentemente provenienti da nord, e l’umidità si manterrà su livelli elevati.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 6,1°C, con una percezione di 4,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. La velocità del vento sarà di circa 6,7 km/h, contribuendo a una sensazione di freschezza. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1015 hPa.

Durante la mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 10°C intorno alle 11:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto al 100%. La velocità del vento sarà moderata, con valori compresi tra 2,8 km/h e 6,8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare tra il 70% e il 73%, mantenendo un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, si osserverà una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 9,4°C. La copertura nuvolosa scenderà leggermente al 90%, con l’apparizione di nubi sparse. I venti si manterranno leggeri, con velocità di circa 3,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 85%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 5,3°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 99%. I venti saranno leggeri, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 91%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano una giornata caratterizzata da un clima fresco e umido, con un cielo prevalentemente coperto e senza precipitazioni significative. Nei prossimi giorni, si prevede una stabilità nelle condizioni atmosferiche, con temperature che potrebbero scendere ulteriormente, mantenendo un clima tipico della stagione autunnale. Gli amanti della natura e delle passeggiate all’aria aperta dovranno tenere in considerazione l’umidità e le temperature fresche, pianificando le loro attività di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.6° perc. +4° Assenti 7.4 N max 6.4 Tramontana 76 % 1015 hPa 5 cielo coperto +6° perc. +4.6° Assenti 6.8 N max 5.9 Tramontana 73 % 1013 hPa 8 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 2.8 NNO max 3.6 Maestrale 72 % 1012 hPa 11 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 3.8 SSO max 3.3 Libeccio 70 % 1010 hPa 14 cielo coperto +9.4° perc. +9.1° Assenti 5 S max 3.9 Ostro 75 % 1007 hPa 17 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 0.6 E max 1.8 Levante 91 % 1007 hPa 20 cielo coperto +6.1° perc. +6.1° Assenti 3.4 N max 3.2 Tramontana 89 % 1006 hPa 23 cielo coperto +5.3° perc. +5.3° Assenti 3.1 NNE max 3.4 Grecale 91 % 1003 hPa Il sole sorge alle ore 07:22 e tramonta alle ore 16:32

