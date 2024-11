Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Belluno si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nella prima parte della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 7°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. L’umidità sarà alta, oscillando attorno al 90%, e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1023 hPa.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 3°C. La copertura nuvolosa sarà bassa, attorno al 15%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, provenienti da Nord, con velocità di circa 7 km/h.

Durante la mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le ore centrali. Le temperature saliranno fino a 7°C e si registreranno piogge leggere a partire dalle 11:00, con accumuli di circa 0,17 mm. La probabilità di pioggia aumenterà, ma rimarrà contenuta. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 7°C. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma l’umidità continuerà a essere elevata. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 3 e i 5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale.

La sera porterà con sé un cielo ancora coperto, con temperature che si manterranno sui 7°C. Non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, intorno al 89%. I venti continueranno a essere leggeri, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belluno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. La temperatura si manterrà su valori freschi, rendendo consigliabile un abbigliamento adeguato per affrontare il clima umido e fresco. Domani si prevede un leggero miglioramento, ma la nuvolosità potrebbe persistere.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Belluno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +3.4° perc. +1.6° Assenti 6.8 N max 6 Tramontana 88 % 1023 hPa 5 nubi sparse +3.8° perc. +2.1° Assenti 6.9 N max 5.9 Tramontana 87 % 1023 hPa 8 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° prob. 25 % 4.2 N max 4.1 Tramontana 83 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +6.8° perc. +6.8° 0.17 mm 4.1 N max 6 Tramontana 90 % 1023 hPa 14 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 4 % 3.5 N max 3.5 Tramontana 91 % 1022 hPa 17 cielo coperto +7.4° perc. +6.5° Assenti 5.9 N max 5.3 Tramontana 91 % 1023 hPa 20 cielo coperto +7.6° perc. +6.4° prob. 4 % 7.4 N max 8.1 Tramontana 89 % 1024 hPa 23 cielo coperto +7.6° perc. +6.7° prob. 3 % 6.1 N max 6.8 Tramontana 89 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:28

