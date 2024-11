Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Belluno si preannuncia un giorno caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo sarà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 10°C. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno fino a 16°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura massima di 16°C. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11°C.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si manterrà sereno, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 11°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da nord, con raffiche che non supereranno i 8,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, garantendo un’atmosfera fresca e gradevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da un cielo sereno a poche nuvole e poi a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con direzione sud e intensità che varierà tra i 1,3 km/h e i 6,2 km/h. L’umidità, invece, si manterrà tra il 54% e il 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 13°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 5,7 km/h. L’umidità aumenterà, toccando punte dell’89%, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si attesterà sui 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Belluno indicano un Martedì 5 Novembre caratterizzato da un clima nuvoloso e fresco, con temperature che si manterranno tra i 10°C e i 16°C. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di piogge, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche in evoluzione.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 8.1 N max 6.9 Tramontana 73 % 1026 hPa 5 cielo sereno +10° perc. +8.9° Assenti 8.5 N max 7.2 Tramontana 71 % 1026 hPa 8 poche nuvole +13.7° perc. +12.8° Assenti 3.8 N max 5 Tramontana 62 % 1025 hPa 11 nubi sparse +16.6° perc. +15.8° Assenti 6 S max 3.5 Ostro 56 % 1025 hPa 14 cielo coperto +15° perc. +14.4° Assenti 5 S max 4.3 Ostro 71 % 1024 hPa 17 cielo coperto +11.4° perc. +10.9° Assenti 4 N max 3.8 Tramontana 88 % 1025 hPa 20 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° Assenti 5.4 N max 4.9 Tramontana 84 % 1026 hPa 23 nubi sparse +10.3° perc. +9.5° Assenti 6.3 N max 5.4 Tramontana 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

