Previsioni Meteo Belluno: tutti i dettagli per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +8,1°C. Durante la mattina, si assisterà a un aumento delle temperature fino a +13,5°C alle 11:00, con umidità in calo al 50%. Nel pomeriggio, le temperature scenderanno a +10,5°C e l’umidità aumenterà all’81%. Martedì, il cielo sarà coperto al mattino, con temperature tra +6,4°C e +12,4°C. Mercoledì e Giovedì, il tempo rimarrà sereno, con temperature che varieranno tra +5°C e +11°C e umidità moderata.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,1°C a mezzanotte, scendendo leggermente a +7,4°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 7,6 km/h e gli 8,2 km/h, proveniente prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 67% e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +10,3°C alle 08:00 e i +13,5°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 1,2 km/h e i 6 km/h, sempre da Sud. L’umidità si ridurrà, passando dal 58% alle 08:00 al 50% alle 11:00, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, passando da +13°C alle 13:00 a +10,5°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’81% alle 15:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a +7,2°C alle 21:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 6,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai +6,9°C a mezzanotte, scendendo a +6,2°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,4 km/h e i 7,6 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo passerà a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno tra i +6,4°C e i +12,4°C fino a mezzogiorno. La velocità del vento varierà tra i 1,6 km/h e i 5,6 km/h, sempre da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente parzialmente nuvoloso con una copertura nuvolosa del 30%. Le temperature scenderanno a +9,6°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 6,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73% alle 15:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno a +5,8°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 7,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,7°C a mezzanotte, scendendo a +5,4°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,3 km/h e i 8,9 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +8,6°C alle 08:00 e i +11,5°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 2,1 km/h e i 6,2 km/h, sempre da Sud. L’umidità si ridurrà, passando dal 57% alle 08:00 al 51% alle 11:00, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature inizieranno a calare, passando da +11,8°C alle 13:00 a +8,9°C alle 15:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 6,5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo l’72% alle 15:00, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a +5,2°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 8,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,1°C a mezzanotte, scendendo a +4,8°C alle 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 8,5 km/h e i 8,7 km/h, proveniente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +8,1°C alle 08:00 e i +11,4°C alle 11:00. La velocità del vento si manterrà tra i 1,2 km/h e i 6 km/h, sempre da Sud. L’umidità si ridurrà, passando dal 50% alle 08:00 al 45% alle 11:00, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai +11°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche fino a 6 km/h. L’umidità si manterrà bassa, attorno al 43%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora sereno, con temperature che scenderanno a +5,3°C alle 22:00. La velocità del vento rimarrà costante attorno ai 8,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni evidenziano un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che varieranno tra i +5°C e i +13°C. Le condizioni di vento saranno generalmente leggere, mentre l’umidità si manterrà su livelli moderati. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, tenendo presente che le temperature serali potrebbero risultare fresche.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.