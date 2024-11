Previsioni Meteo Belpasso: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Belpasso indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,5°C e i 20°C, mentre i venti soffieranno con intensità moderata, contribuendo a un clima fresco e piacevole.

Nella notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale del 2%, e le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 72%. I venti, provenienti da Ovest – Nord Ovest, soffieranno a una velocità di circa 11,5 km/h, creando una leggera brezza vivace.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori attorno all’1%. I venti si faranno più intensi, raggiungendo punte di 20,7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 45% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 19,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 25%, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti continueranno a soffiare da Ovest – Sud Ovest, mantenendo una velocità di circa 21,9 km/h.

La sera porterà un incremento della nuvolosità, con cielo coperto e temperature che scenderanno a 13,9°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 90%, ma non si prevedono piogge. I venti si manterranno attorno ai 14,4 km/h, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti durante il giorno, mentre le notti saranno fresche. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio l’evoluzione della nuvolosità, specialmente nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti più marcati.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.4° perc. +11.5° prob. 1 % 11.8 ONO max 21.6 Maestrale 69 % 1016 hPa 5 cielo sereno +12° perc. +11° Assenti 11.3 ONO max 18.5 Maestrale 68 % 1014 hPa 8 cielo sereno +15.7° perc. +14.8° Assenti 13.6 O max 25.2 Ponente 58 % 1014 hPa 11 cielo sereno +19.4° perc. +18.6° Assenti 20.3 O max 30.5 Ponente 47 % 1012 hPa 14 nubi sparse +19.1° perc. +18.5° Assenti 21.9 OSO max 30.9 Libeccio 57 % 1010 hPa 17 poche nuvole +14.9° perc. +14.5° prob. 13 % 16.2 O max 32.3 Ponente 78 % 1010 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +13.7° prob. 7 % 14.8 O max 29.5 Ponente 74 % 1011 hPa 23 nubi sparse +13.1° perc. +12.5° prob. 7 % 14.4 O max 27 Ponente 77 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.