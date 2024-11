Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante il giorno. Nella notte, si osserveranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature. Nel pomeriggio, si prevede un leggero calo termico, ma senza significative variazioni. La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che si manterranno sopra i 10°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Belpasso saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attorno al 7%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,6 km/h da Ovest-Nord Ovest.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, e si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteo. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 17,6°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa scenderà al 0%, e il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%, rendendo l’aria piuttosto fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 13,5°C alle 17:00. Tuttavia, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Si registrerà una leggera pioggia alle 17:00, con un accumulo di 0,14 mm, ma si tratterà di un fenomeno sporadico e di breve durata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 80%.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 11,9°C alle 23:00. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con velocità comprese tra i 3 e i 7 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, attorno al 2%, garantendo una serata tranquilla e asciutta.

In conclusione, le previsioni del tempo per Belpasso nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Pertanto, sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto e approfittare delle belle giornate che ci attendono.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° prob. 7 % 8.4 ONO max 12.4 Maestrale 82 % 1018 hPa 5 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 7 % 7.3 NO max 8.4 Maestrale 80 % 1018 hPa 8 cielo sereno +14.7° perc. +13.9° prob. 6 % 5.5 ONO max 9.1 Maestrale 66 % 1019 hPa 11 cielo sereno +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.9 OSO max 10.4 Libeccio 55 % 1017 hPa 14 cielo sereno +18° perc. +17.2° Assenti 7 OSO max 11.6 Libeccio 54 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +13.5° perc. +13° 0.14 mm 3.6 ESE max 9.1 Scirocco 80 % 1017 hPa 20 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 3.5 OSO max 5 Libeccio 87 % 1017 hPa 23 cielo sereno +11.9° perc. +11.4° prob. 2 % 7.8 ONO max 11 Maestrale 88 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.