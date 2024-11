Previsioni Meteo Belpasso: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Belpasso indicano un Giovedì 7 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di cielo coperto. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà predominante, con una probabilità di pioggia che aumenterà nel corso della mattinata.

Nella mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un incremento delle precipitazioni, con piogge leggere che si manifesteranno dalle prime ore del giorno. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 17°C intorno alle 11:00. La velocità del vento varierà tra i 5 e 11 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente est-nord-est. L’umidità sarà alta, oscillando tra il 73% e l’85%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare piogge leggere, con temperature che scenderanno a circa 15°C. La copertura nuvolosa rimarrà intensa, con una probabilità di pioggia che si manterrà sopra l’80%. Il vento si presenterà più moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 12 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 14°C. Non si prevedono ulteriori precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente. Il vento si attenuerà, con velocità che scenderanno a 4-6 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno all’89%.

In conclusione, le previsioni meteo per Belpasso indicano un Giovedì 7 Novembre all’insegna dell’instabilità, con piogge leggere e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno del sole e un incremento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Belpasso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +13.5° perc. +13.2° prob. 31 % 3.1 ENE max 5.6 Grecale 88 % 1027 hPa 5 nubi sparse +13.1° perc. +12.8° prob. 31 % 5.2 ENE max 10.3 Grecale 91 % 1027 hPa 8 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.14 mm 9.4 ENE max 15.3 Grecale 82 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +17.1° perc. +16.8° 0.13 mm 11.7 E max 12.9 Levante 73 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +16.3° perc. +15.9° 0.1 mm 10.7 ESE max 12.6 Scirocco 76 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° prob. 77 % 6.8 E max 11.3 Levante 81 % 1027 hPa 20 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 29 % 4.6 ESE max 8.7 Scirocco 89 % 1028 hPa 23 cielo coperto +14° perc. +13.8° prob. 40 % 2.3 SE max 5.1 Scirocco 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:53

