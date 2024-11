Previsioni Meteo Benevento: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Benevento per Venerdì 8 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto durante gran parte della giornata, con un graduale miglioramento nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 12,5°C e i 20°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, rendendo l’aria piuttosto umida.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13,2°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con un’umidità che raggiungerà il 90%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà la notte, con una velocità del vento che si manterrà attorno ai 5,8 km/h.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 19,5°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 79%, mentre l’umidità inizierà a scendere, portandosi al 54%. Il vento si farà leggermente più intenso, con velocità che potranno arrivare fino a 8,2 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 96%, mentre l’umidità si manterrà attorno al 56%. Anche in questo frangente, il vento sarà moderato, con raffiche che potranno arrivare fino a 11,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, si prevede un leggero miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 12,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 89%, ma il vento continuerà a mantenersi leggero, rendendo la serata più gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Benevento indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di Venerdì caratterizzata da nuvole e temperature miti, si prevede un weekend con cieli più sereni e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole potranno quindi godere di un clima più favorevole nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° prob. 4 % 5.7 NE max 6.1 Grecale 90 % 1028 hPa 4 cielo coperto +13° perc. +12.7° prob. 4 % 6.3 NE max 6.6 Grecale 91 % 1027 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.6° Assenti 5.7 NE max 7.3 Grecale 85 % 1028 hPa 10 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 7.1 ENE max 7.5 Grecale 59 % 1027 hPa 13 cielo coperto +20.1° perc. +19.4° Assenti 9.8 ENE max 9.1 Grecale 50 % 1026 hPa 16 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° Assenti 9.4 NE max 13.5 Grecale 65 % 1027 hPa 19 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 7.1 NE max 7.8 Grecale 80 % 1028 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12.4° Assenti 6.3 NE max 6.9 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:45

