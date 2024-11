Previsioni Meteo Benevento: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Domenica 10 Novembre a Benevento si presenteranno prevalentemente serene, con una leggera copertura nuvolosa che accompagnerà la giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di circa 11°C durante la notte a un massimo di 19°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 18 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto elevati, oscillando tra il 48% e il 90%.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature che si attesteranno intorno ai 11°C. La mattina inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso, ma le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo circa 18°C entro le ore centrali della giornata. Le nubi sparse non impediranno l’afflusso di sole, rendendo la mattinata gradevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà con temperature che toccheranno il picco di 19°C. La copertura nuvolosa sarà moderata, ma non si prevedono precipitazioni. La ventilazione rimarrà leggera, con una direzione prevalentemente da est-nord-est. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno nuovamente intorno ai 12°C, con un cielo sereno e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Benevento indicano una giornata di Domenica 10 Novembre caratterizzata da condizioni favorevoli, con temperature miti e assenza di pioggia. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile incremento della nuvolosità e un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, mentre la settimana si prospetta tranquilla dal punto di vista meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Benevento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.5° perc. +11.1° Assenti 6.2 NE max 6.9 Grecale 90 % 1022 hPa 4 cielo sereno +11.5° perc. +11° prob. 6 % 4.6 NE max 5.8 Grecale 91 % 1021 hPa 7 nubi sparse +13.7° perc. +13.2° prob. 4 % 5 ENE max 7.6 Grecale 80 % 1021 hPa 10 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 9 ENE max 10.8 Grecale 55 % 1020 hPa 13 poche nuvole +19° perc. +18.2° Assenti 14.5 ENE max 13 Grecale 48 % 1018 hPa 16 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 8.7 NE max 14 Grecale 67 % 1019 hPa 19 cielo sereno +12.8° perc. +12.1° Assenti 7.1 NNE max 7.3 Grecale 78 % 1020 hPa 22 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 7.4 NNE max 7.9 Grecale 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:43

