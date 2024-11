Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 3 Novembre, Bergamo si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +11,8°C e +17°C, rendendo la giornata piacevole per attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,9 km/h, contribuendo a un’atmosfera tranquilla. L’umidità si attesterà intorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1026 hPa.

Durante la notte, le temperature si aggireranno intorno ai +12°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’81%. La mattina porterà un leggero miglioramento, con temperature che saliranno fino a +16,9°C e una diminuzione della copertura nuvolosa al 27%. Le condizioni rimarranno stabili, con un vento leggero proveniente da sud-sud ovest.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, raggiungendo il picco di temperatura di +17°C alle ore 13:00. Le nuvole sparse si diraderanno ulteriormente, permettendo al sole di brillare e riscaldare l’atmosfera. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai +12°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un cielo sereno che accompagnerà la notte. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni favorevoli per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e un clima generalmente stabile. Gli amanti del sole e delle passeggiate all’aria aperta troveranno in questo weekend un’ottima opportunità per godere di un clima piacevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.4° perc. +11.7° Assenti 4.9 NNE max 4.8 Grecale 76 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.7° perc. +10.9° Assenti 5.4 NNE max 5.1 Grecale 78 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12° perc. +11.2° Assenti 4.2 NNE max 3.9 Grecale 77 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.1° perc. +15.6° Assenti 4 S max 2.2 Ostro 70 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17° perc. +16.6° Assenti 5.7 SSO max 3.5 Libeccio 70 % 1025 hPa 16 cielo sereno +13.7° perc. +13.4° Assenti 1.5 S max 2.2 Ostro 87 % 1026 hPa 19 poche nuvole +12.5° perc. +12.2° Assenti 3.6 N max 3.2 Tramontana 91 % 1027 hPa 22 cielo sereno +11.9° perc. +11.5° Assenti 4.7 NNE max 4.4 Grecale 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:01

