Previsioni Meteo Bergamo: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Bergamo indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con qualche schiarita nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo, oscillando tra +7,2°C e +9,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, sebbene si registrerà pioggia leggera nella mattina.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 97%, e il vento sarà quasi assente, con velocità di circa 0,8 km/h. Questa condizione di cielo coperto continuerà fino al mattino, quando si assisterà a un leggero aumento della temperatura, che arriverà a +9,1°C entro le 10:00.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo coperto e una leggera pioggia prevista intorno alle 08:00, con un accumulo di 0,13 mm. La temperatura percepita sarà simile a quella reale, mantenendosi attorno ai +8,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 96%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, ma si prevede una lieve diminuzione della copertura nuvolosa, passando dal 98% al 96%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +9,6°C e +9,9°C, con venti leggeri provenienti da ovest-sudovest. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, ci sarà un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse che sostituiranno il cielo coperto. Le temperature scenderanno a +7,2°C entro le 23:00, e l’umidità si manterrà attorno al 92%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bergamo mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una possibile attenuazione della copertura nuvolosa. Giovedì e Venerdì potrebbero portare ulteriori schiarite, rendendo le condizioni meteorologiche più favorevoli. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno soddisfazione in queste giornate, mentre chi desidera un po’ di sole dovrà attendere ulteriori miglioramenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.9 SSO max 1.9 Libeccio 96 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 2 % 0.5 SE max 0.6 Scirocco 96 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 8 % 1.2 O max 1.2 Ponente 97 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 12 % 1.3 NO max 1.7 Maestrale 94 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 7 % 1.8 OSO max 1.8 Libeccio 92 % 1024 hPa 16 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 1.7 SO max 2.3 Libeccio 95 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.1 NNO max 2.3 Maestrale 95 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.4° perc. +7.4° Assenti 4 N max 4.4 Tramontana 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:39

