Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani domenica 10 novembre

Nella giornata di Domenica 10 Novembre, Bergamo si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno, con temperature che varieranno nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata caratterizzato da cielo coperto, ma già dalla mattina si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e, successivamente, di cieli sereni. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 9,1°C. L’umidità sarà piuttosto alta, attorno al 73%, e il vento soffierà da nord con una velocità di circa 4,6 km/h. Con il passare delle ore, la situazione non cambierà molto, mantenendo le stesse condizioni fino all’alba.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. La temperatura salirà gradualmente, raggiungendo circa 12,8°C entro le 09:00. Il vento si presenterà più leggero, con velocità che varieranno tra 1,8 km/h e 4,3 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 58%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con cielo sereno e temperature che toccheranno il massimo di 15°C alle 13:00. La sensazione di calore sarà accentuata dalla temperatura percepita, che si attesterà attorno ai 14°C. Il vento continuerà a mantenersi debole, con intensità che non supererà i 4,9 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 56%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che scenderanno fino a circa 9,3°C entro le 23:00. Il vento rimarrà leggero, con velocità che si manterranno tra 5,7 km/h e 6,1 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 78%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo indicano una giornata di Domenica 10 Novembre all’insegna del bel tempo, con temperature miti e cieli sereni. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve abbassamento delle temperature. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste favorevoli condizioni meteo per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 10 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 5.1 N max 4.9 Tramontana 71 % 1024 hPa 4 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 4.9 N max 4.9 Tramontana 67 % 1023 hPa 7 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° Assenti 4.7 N max 4.5 Tramontana 68 % 1023 hPa 10 nubi sparse +13.8° perc. +12.7° Assenti 3.5 S max 1.7 Ostro 56 % 1023 hPa 13 cielo sereno +15° perc. +14° Assenti 3.5 S max 1.7 Ostro 56 % 1021 hPa 16 cielo sereno +11.1° perc. +10.2° Assenti 2.4 NE max 3 Grecale 74 % 1022 hPa 19 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 5.8 NNE max 5.8 Grecale 78 % 1023 hPa 22 cielo sereno +9.5° perc. +8.9° Assenti 6.1 NNE max 5.8 Grecale 77 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:52

