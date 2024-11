Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto fresco e un progressivo aumento della nuvolosità. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 2,7°C, con cielo sereno che lascerà spazio a nubi sparse nelle prime ore del mattino. Tuttavia, nel corso della giornata, le condizioni meteo cambieranno, portando piogge leggere nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno fino all’1:00, quando si verificheranno piogge leggere con una copertura nuvolosa del 58%. Le temperature si attesteranno intorno ai 3,2°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo si manterrà nuvoloso, con temperature che varieranno da 2,3°C a 4,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87%.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 6,9°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’umidità attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 4,8°C alle 16:00. Le previsioni del tempo indicano una probabilità di pioggia crescente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi intorno alle 17:00. L’umidità aumenterà fino a raggiungere il 76%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1002 hPa.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle piogge, con temperature che si attesteranno intorno ai 1,8°C. Le precipitazioni continueranno fino a tarda notte, con una copertura nuvolosa del 100% e un’umidità che toccherà il 93%. La brezza leggera persisterà, rendendo l’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Bergamo nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +3.2° perc. +1.6° 0.13 mm 6.5 NNE max 9.8 Grecale 59 % 1008 hPa 4 cielo coperto +4.1° perc. +4.1° prob. 7 % 4.8 ENE max 6.2 Grecale 66 % 1009 hPa 7 cielo sereno +2.3° perc. +2.3° Assenti 4.6 NNE max 4.2 Grecale 58 % 1010 hPa 10 nubi sparse +6.1° perc. +6.1° Assenti 1.7 S max 1.5 Ostro 57 % 1009 hPa 13 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° prob. 7 % 4.1 SSE max 5.1 Scirocco 58 % 1005 hPa 16 cielo coperto +4.8° perc. +4.8° prob. 38 % 3 ESE max 5.3 Scirocco 67 % 1003 hPa 19 pioggia leggera +1.9° perc. -0.1° 0.29 mm 6.9 NE max 12.4 Grecale 90 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +2.3° perc. +0.7° 0.33 mm 5.8 N max 9.9 Tramontana 89 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 16:43

