Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, si registreranno cieli coperti, ma già nelle prime ore del mattino si assisterà a un miglioramento, con l’arrivo di cieli sereni e temperature in aumento. La ventilazione sarà moderata, contribuendo a un abbassamento della percezione termica, soprattutto nelle ore più fredde.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96% e temperature che si attesteranno intorno a +1,6°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 77%, ma non si prevedono fenomeni significativi. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà: alle 01:00 e 02:00, il cielo presenterà poche nuvole e le temperature scenderanno fino a +0,5°C. La velocità del vento varierà tra 6,8 km/h e 7,5 km/h, mantenendo una brezza leggera.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 7,3°C alle 10:00 e i 8,3°C alle 11:00. L’umidità si ridurrà progressivamente, scendendo fino al 36% intorno a mezzogiorno. La ventilazione sarà sostenuta, con raffiche che potranno arrivare fino a 28,1 km/h. Questo contribuirà a rendere la percezione termica più fresca, specialmente nelle prime ore del giorno.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare, con valori che si attesteranno intorno ai 5,4°C alle 15:00. Il cielo rimarrà sereno e l’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 46%. La ventilazione continuerà a essere presente, con una velocità media di 10 km/h. Le condizioni meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, sebbene le temperature fresche richiederanno un abbigliamento adeguato.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 0,6°C alle 23:00. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 49%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo di Venerdì 22 Novembre evidenziano una giornata prevalentemente serena, con temperature fresche e una ventilazione moderata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile aumento delle temperature durante il fine settimana. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +0.7° perc. -1.5° Assenti 6.8 ONO max 10.6 Maestrale 89 % 994 hPa 4 nubi sparse +0.9° perc. -1.2° Assenti 6.6 NO max 14.6 Maestrale 77 % 997 hPa 7 cielo sereno +1.3° perc. -2.6° Assenti 14.1 NNO max 23.7 Maestrale 66 % 1001 hPa 10 cielo sereno +7.3° perc. +4.9° Assenti 13.2 NNO max 25.4 Maestrale 41 % 1004 hPa 13 cielo sereno +8.5° perc. +6.6° Assenti 11.3 NNO max 18.4 Maestrale 32 % 1006 hPa 16 cielo sereno +2.9° perc. -0° Assenti 11 NNO max 16.7 Maestrale 51 % 1010 hPa 19 cielo sereno +1.1° perc. -2.4° Assenti 11.4 N max 15.6 Tramontana 53 % 1014 hPa 22 cielo sereno +0.7° perc. -2.8° Assenti 11.3 N max 14.4 Tramontana 49 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.