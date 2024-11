Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bergamo di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un passaggio da condizioni di cielo sereno a momenti di copertura nuvolosa. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 14°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà, portando a un abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. La sera sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno sui 9°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura si attesterà attorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da nord. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi tra i 8°C e i 9°C fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si schiarirà, passando a poche nuvole e successivamente a cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, attorno al 60%.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà nuovamente, con un aumento della copertura nuvolosa fino a raggiungere il 64%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 10°C. Il vento continuerà a soffiare da sud, mantenendo una leggera intensità.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con il cielo che diventerà cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 9°C, con un’umidità che raggiungerà il 95%. La velocità del vento rimarrà contenuta, senza particolari raffiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bergamo nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Sabato e Domenica potrebbero presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori freschi e una possibile intensificazione della nuvolosità. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattina di Venerdì, mentre nel pomeriggio e in serata si dovranno preparare a un clima più grigio e fresco.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Bergamo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +8.8° perc. +8.2° Assenti 5.8 N max 5.2 Tramontana 76 % 1030 hPa 4 nubi sparse +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.2 NNE max 4.8 Grecale 75 % 1029 hPa 7 poche nuvole +8.5° perc. +8.5° Assenti 4.6 NNE max 4.3 Grecale 73 % 1030 hPa 10 cielo sereno +13.2° perc. +12.1° Assenti 3.8 S max 2.7 Ostro 61 % 1030 hPa 13 nubi sparse +14.2° perc. +13.2° Assenti 5 S max 3.1 Ostro 60 % 1028 hPa 16 nubi sparse +10.4° perc. +9.6° Assenti 1.7 NNE max 2.2 Grecale 78 % 1029 hPa 19 cielo coperto +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.3 NNE max 4.8 Grecale 80 % 1030 hPa 22 cielo coperto +9.5° perc. +9.2° Assenti 5 N max 4.5 Tramontana 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:55

